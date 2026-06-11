Тур на день: куда в Башкирии поехать на праздники

С этого времени здесь сделано очень многое. Монастырь примечателен тем, что он одинаково красив в любое время года. Здесь как будто какой-то особенный микроклимат. Так, к примеру, когда везде уже осень, на территории монастыря еще золотая осень, с ее багряными красками. Туристов в «Святых кустиках» всегда немало, причем сюда часто приезжают организованными группами, на автобусах. Многим, независимо от вероисповедания, интересно посмотреть не только на храмы и другие здания, включая бесплатную мужскую гостиницу, но и как устроено монастырское подворье, как живут и работают здесь монахи. Кстати, говорят, что один из монахов в миру был ландшафтным дизайнером. Может быть, поэтому территория мужского монастыря не только всегда обихожена, но и очень красива. Цветы и другие зеленые насаждения, маленький пруд и монашеская пасека радуют глаз. Все и всегда чисто и обихожено.