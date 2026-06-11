Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Дона пожаловались в Роспотребнадзор на отказ туроператоров вернуть деньги

Специалисты Роспотребнадзора помоги жителям Дона подготовить в суд иски к туроператорам.

Источник: Комсомольская правда

С 25 мая по 7 июня сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ростовской области провели «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Об этом говорится на сайте ведомства.

За консультацией к специалистам обратились 135 жителей региона. В большинстве случаев людей волновал отказ туроператора (турагента) возвращать стоимость путевки. Потребность в этом возникала, если накануне путешествия человек заболевал, авиарейс задерживали и по другим причинам.

В четырех случаях сотрудники помогли людям подготовить досудебную претензию о возврате денежных средств за несостоявшийся тур, а также исковое заявление в суд.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.