Жители Дона пожаловались в Роспотребнадзор на отказ туроператоров вернуть деньги

За консультацией к специалистам обратились 135 жителей региона. В большинстве случаев людей волновал отказ туроператора (турагента) возвращать стоимость путевки. Потребность в этом возникала, если накануне путешествия человек заболевал, авиарейс задерживали и по другим причинам.