Поезда из Омска в Крым отправят по сокращенному маршруту

В Республике Крым с 10 июня ввели новую схему движения для поездов. В ночное время маршруты составов «Таврия» сократили. Они будут ехать только до Керчи. Далее пассажиров в нужном направлении отправят автобусами. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.
Правила затронут поезд № 75/76 «Омск — Симферополь — Омск». Автобусы от Керчи будут ехать в населенные пункты: Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие. Это же касается и обратного маршрута из Крыма в Омск.
Пока мера будет действовать до конца сентября.
Ранее сообщалось, что беспилотник попал по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста. Движение поездов в Крыму было ограничено.
4 июня мы писали, что поезд из Симферополя в Омск опаздывал на семь с половиной часов. Состав задержался из-за приостановки движения по Крымскому мосту.