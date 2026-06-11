В Норильске стартует серия семейных фестивалей «Пикник у Башни»

«Мы хотим, чтобы бабушка, внуки и их родители в один день открыли для себя что-то новое вместе, — рассказывает директор Башни Виктория Чуланова. — Мы пробуем такой формат впервые и очень ждем, как на него откликнутся норильчане. За все лето планируем провести десять “Пикников”».