В Норильске стартует серия семейных фестивалей «Пикник у Башни»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня на Октябрьской площади в Норильске пройдет первый фестиваль «Пикник у Башни». Новый формат семейного отдыха запускает общественно-культурный центр «Башня».
Фестиваль продлится с 14:00 до 20:00 и объединит жителей разных поколений. Организаторы обещают создать на площади пространство для творчества, активного отдыха, общения и совместного досуга всей семьи.
«Мы хотим, чтобы бабушка, внуки и их родители в один день открыли для себя что-то новое вместе, — рассказывает директор Башни Виктория Чуланова. — Мы пробуем такой формат впервые и очень ждем, как на него откликнутся норильчане. За все лето планируем провести десять “Пикников”».
Территорию фестиваля разделят на семь тематических зон. В пространстве «Играй» гостей ждут гигантские настольные игры, викторины, аниматоры, воздушные шары, мыльные пузыри и аквагрим. На площадке «Твори» пройдут мастер-классы по живописи, пиксель-арту, кастомизации одежды и апсайклингу.
В зоне «Пробуй» разместятся гастрономический променад и маркет изделий местных мастеров. Любителей активного отдыха пригласят на ретро-танцы и игры в ритм-симулятор Just Dance в пространстве «Двигайся». Также на фестивале будут работать фотозона 360 градусов и арт-инсталляции, площадка командных игр и зона отдыха с креслами-мешками, шезлонгами, DJ-программой и вечерним концертом кавер-музыкантов.
Первый «Пикник у Башни» откроет летнюю серию тематических фестивалей. В течение всего сезона на площади перед «Башней» будут проходить новые мероприятия с уникальными программами. Уже 27 и 28 июня состоится второй фестиваль, который посвятят настольным играм.
Организаторы приглашают жителей и гостей Норильска провести выходной всей семьей и стать участниками нового городского проекта.
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