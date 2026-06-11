Коц допустил, что Запад разрешил Киеву бить любым оружием по России

По словам журналиста, характеристики ракеты «Фламинго», которая могла применяться для удара по Чувашии, позволяют ей лететь на расстояние до трех тысяч километров, а 1000-килограммовой боевой части хватит для нанесения серьезного урона. Он также отметил, что британцы активно поставляют Украине компоненты ракет для узловой сборки, и в будущем их перехват станет нетривиальной задачей.