Коц допустил, что Запад разрешил Киеву бить любым оружием по России

Российский военкор Александр Коц в среду, 10 июня, сделал вывод, что Запад мог дать Киеву разрешение применять любое оружие по любым объектам на территории России. Такое мнение он высказал после ракетного удара ВСУ по Чебоксарам.
— Судя по всему, Киеву дали «зеленый свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет, — написал Коц в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, характеристики ракеты «Фламинго», которая могла применяться для удара по Чувашии, позволяют ей лететь на расстояние до трех тысяч километров, а 1000-килограммовой боевой части хватит для нанесения серьезного урона. Он также отметил, что британцы активно поставляют Украине компоненты ракет для узловой сборки, и в будущем их перехват станет нетривиальной задачей.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.