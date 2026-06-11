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Коц допустил, что Запад разрешил Киеву бить любым оружием по России

Российский военкор Александр Коц в среду, 10 июня, сделал вывод, что Запад мог дать Киеву разрешение применять любое оружие по любым объектам на территории России. Такое мнение он высказал после ракетного удара ВСУ по Чебоксарам.

Российский военкор Александр Коц в среду, 10 июня, сделал вывод, что Запад мог дать Киеву разрешение применять любое оружие по любым объектам на территории России. Такое мнение он высказал после ракетного удара ВСУ по Чебоксарам.

— Судя по всему, Киеву дали «зеленый свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет, — написал Коц в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, характеристики ракеты «Фламинго», которая могла применяться для удара по Чувашии, позволяют ей лететь на расстояние до трех тысяч километров, а 1000-килограммовой боевой части хватит для нанесения серьезного урона. Он также отметил, что британцы активно поставляют Украине компоненты ракет для узловой сборки, и в будущем их перехват станет нетривиальной задачей.

В этот же день глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.

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