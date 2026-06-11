Крупный хлебозавод Дона перешел в собственность государства

Хлебозавод является одним из крупных предприятий региона. По данным государственного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности: выручка за 2024 год составила 781,8 млн рублей, выручка за 2025 год снизилась до 581,4 млн рублей, убыток по итогам 2025 года зафиксирован на уровне 158,2 млн рублей.