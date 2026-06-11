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Крупный хлебозавод Дона перешел в собственность государства

Об этом можно судить по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Хлебозавод Юг Руси», расположенное на улице 1‑й Луговой в Ростове‑на‑Дону, перешло в собственность государства.

Учредителем предприятия теперь выступает Российская Федерация, а полномочия учредителя реализует Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Хлебозавод является одним из крупных предприятий региона. По данным государственного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности: выручка за 2024 год составила 781,8 млн рублей, выручка за 2025 год снизилась до 581,4 млн рублей, убыток по итогам 2025 года зафиксирован на уровне 158,2 млн рублей.