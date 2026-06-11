Врач Новоселов назвал три способа, как отсрочить деменцию

Аэробные нагрузки, правильное питание, когнитивный тренинг и отсутствие социальной изоляции — вот основные методы, которые являются лучшей профилактикой когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
«Во-первых, нужно больше двигаться. Давать организму аэробную нагрузку. Это 150 минут в неделю, как минимум, достаточной мощности прогулки, занятия аэробными видами спорта, греблей, поездки на велосипеде, скандинавская ходьба и так далее. Это рекомедации, которые приняты сообществом ученых и Всемирной организацией здравоохранения. Аэробная нагрузка является самой лучшей профилактикой когнитивных расстройств», — сказал Новоселов.
Также врач посоветовал следить за питанием.
«Питание должно быть сбалансированным, умеренным, включать в себя необходимые макро- и микронутриенты в достаточном объеме», — пояснил он.
Новоселов добавил, что также нужно давать мозгу когнитивную нагрузку в течение всей жизни.
«Надо учиться. Учиться, учиться и учиться! Люди с высоким уровнем образования имеют меньшие риски развития болезни Альцгеймера и деменции. Но это не панацея. Есть исключения среди великих ученых и политических деятелей, например, Рональд Рейган, писатель Терри Пратчетт», — подчеркнул он.
Также гериатр обратил внимание, что социальная изоляция также негативно влияет на развитие деменции и болезни Альцгеймера.
«Социально изолированные, одинокие люди в пожилом и старческом возрасте имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. К сожалению, профилактики в виде каких-либо конкретных лекарств пока не существует. Ученые во всем мире над этим работают. Сегодня делается ставка на моноклонатальные антитела (адканумаб, лканемаб, донанемаб), но там, право, пока очень неважные результаты», — подытожил врач.
Ранее журнал Journal of Alzheimer s Disease опубликовал информацию о том, что в Китае зафиксировали самый ранний в истории верифицированный случай болезни Альцгеймера — диагноз был поставлен 19-летнему пациенту. Врачи предполагают, что причиной могли стать перенесённые инфекции, хронический недосып в подростковом возрасте или сбои в работе иммунной системы.