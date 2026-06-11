Врач Новоселов назвал три способа, как отсрочить деменцию

«Социально изолированные, одинокие люди в пожилом и старческом возрасте имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. К сожалению, профилактики в виде каких-либо конкретных лекарств пока не существует. Ученые во всем мире над этим работают. Сегодня делается ставка на моноклонатальные антитела (адканумаб, лканемаб, донанемаб), но там, право, пока очень неважные результаты», — подытожил врач.