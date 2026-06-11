Русского хакера задержали в Таиланде, а судят в США

По данным следствия, Обрезко входил в состав хакерской группы, которая специализировалась на атаках на криптовалютные биржи и финансовые платформы. Американские прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2021 год соучастники Обрезко с помощью фишинговых писем и вредоносного программного обеспечения похитили у американских компаний и частных инвесторов криптовалюты на сумму не менее 22 миллионов долларов. Обрезко, по версии обвинения, занимался выводом и обналичиванием цифровых активов через подставные компании в Юго-Восточной Азии.