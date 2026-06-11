Красноярского предпринимателя оштрафовали за торговлю небезопасным мясом

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили индивидуального предпринимателя, который на одном из городских рынков торгует бараниной, говядиной и почками. Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация и результатах мероприятия направлена в прокуратуру Красноярского края. Сотрудники Россельхознадзора выявили ряд нарушений ветеринарного законодательства России. Так, говядина в отрубах хранилась на полу, на картонной подложке. А баранину и бараньи почки предприниматель продавал, не оформляя ветеринарные сопроводительные документы. Небезопасное мясо и субпродукты общим весом 28,3 килограмма были изъяты и уничтожены. Предпринимателя привлекли к административной ответственности: он оштрафован на 30 тысяч рублей.