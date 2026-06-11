«Новую образовательную модель научного поиска» реализуют в Нижнем Новгороде

Слюняев напомнил о том, что сегодня совместная научно-исследовательская работа при взаимодействии ученика и наставника играет актуальную роль в подготовке не только будущих ученых, но и позволяет раскрыть таланты в подрастающем поколении, а также привить интерес к науке.