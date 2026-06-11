«Новую образовательную модель научного поиска» реализуют в Нижнем Новгороде

Исследовательские работы по различным тематикам представили ученые и студенты НИУ ВШЭ — Нижний Новгород совместно с нижегородскими школьниками в рамках программы «Новая образовательная модель научного поиска» на площадке нижегородского Дома ученых 10 июня.
«Образовательная модель» включает в себя совокупность практик, формирующих у школьников умение вести самостоятельную исследовательскую работу и мыслить как ученый. Она объединяет фундаментальные знания с реальным опытом, делая упор на взаимодействие с наставником, генерацию идей и командную работу.
Например, команда школьников лицея № 7 Кстовского района вместе со студентами НИУ ВШЭ-Нижний Новгород представили научные разработки в области математических исследований, а участники команды нижегородской школы № 121 рассказали об измерении волн на водном пространстве.
В ходе презентации научных проектов к присутствующим обратился теоретик-физик, член-корреспондент РАН, заведующий сектором нелинейных волновых процессов ИПФ РАН Алексей Слюняев. Он отметил высокую исследовательскую подготовку школьников, обратил внимание на глубокий анализ научных проектов.
Слюняев напомнил о том, что сегодня совместная научно-исследовательская работа при взаимодействии ученика и наставника играет актуальную роль в подготовке не только будущих ученых, но и позволяет раскрыть таланты в подрастающем поколении, а также привить интерес к науке.
«На сегодняшний день “Дом ученых” выступает центральной площадкой для коммуникации и совместного взаимодействия представителей нижегородских вузов, ученых с обучающимися школ. Уверена, что представленные научные проекты под наставничеством ведущих специалистов и ученых НИУ ВШЭ — Нижний Новгород позволят школьникам погрузиться в мир “большой науки” и находить новые смыслы в своих исследованиях», — подчеркнула и.о. директора ГБОУ ДПО «Дом ученых» Галина Ремизова.
Ранее сообщалось, что «перезагрузка» Дома учёных началась в Нижнем Новгороде.