Часть Омской области освободилась от «шашлычного запрета»

В четверг, 11 июня 2026 года, в Министерстве региональной безопасности Омской области объявили о частичном снятии особого противопожарного режима, налагавшего ряд ограничений на жителей Омской области. Напомним, под запретом, в частности, оказалось разведение открытого огня, например, для приготовления шашлыков на природе, а также посещение лесов. От него теперь освобождена территория Омска и 21 района области: Азовского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Черлакского и Шербакульского, — уточнили в ведомстве.
Напомним, на остальных территориях действие спецрежима должно завершится лишь с 16 июня. Впервые оно вводилось еще в первой половине апреля и затем продлевалось несколько раз.
Стоит отметить, что наравне с этим в Омской области с начала апреля 2026 года установлен пожароопасный сезон. Он, к слову, также стартовал «неравномерно», по северу региона — на 5 дней позднее.