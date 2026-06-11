Часть Омской области освободилась от «шашлычного запрета»

В четверг, 11 июня 2026 года, в Министерстве региональной безопасности Омской области объявили о частичном снятии особого противопожарного режима, налагавшего ряд ограничений на жителей Омской области. Напомним, под запретом, в частности, оказалось разведение открытого огня, например, для приготовления шашлыков на природе, а также посещение лесов. От него теперь освобождена территория Омска и 21 района области: Азовского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Черлакского и Шербакульского, — уточнили в ведомстве.