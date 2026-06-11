У красноярской семьи родился двенадцатый ребенок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае в семье Юрия Владимировича и Марии Яковлевны родился двенадцатый ребенок.
Мальчика назвали Рувим. В краевом агентстве ЗАГС отметили, что это редкое имя имеет значение «вот, сын» или «смотрите, сын».
В семье уже воспитываются 11 детей: Тимофей, Эдуард, Анита, Вадим, Яков, Илья, Вениамин, Юрий, Марк, Виолетта и Алина. Новорожденный Рувим стал самым младшим ребенком в большой семье.
В агентстве ЗАГС поздравили родителей с пополнением и пожелали малышу здоровья, а семье — сил, терпения и благополучия.