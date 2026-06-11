В РФ создали ИИ-систему для прогноза смертности при остром коронарном синдроме

«Авторы исследования применили современные методы машинного обучения для анализа данных более чем 14 тыс. пациентов, госпитализированных с ОКС в лечебные учреждения Коми, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После очистки и подготовки массива в финальный анализ вошли сведения о 13,3 тыс. пациентов, для каждого из которых оценивались 28 клинических параметров, включая возраст, показатели гемодинамики, лабораторные данные и результаты инструментальных исследований. Наиболее эффективной оказалась ансамблевая модель градиентного бустинга CatBoost. Ее прогностическая способность по площади под ROC-кривой (AUC-ROC) достигла 0,961. Для сравнения: показатель международно признанной шкалы GRACE составил лишь 0,919. Таким образом, новая система превзошла один из наиболее распространенных мировых инструментов стратификации риска у пациентов с острым коронарным синдромом», — сообщили ТАСС в Сыктывкарском университете.