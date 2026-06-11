Кефир вместо утреннего кофе: омичам назвали опасные продукты в жару

Во время сильной жары, которая держится в Омске уже несколько дней, особенно важно следить за рационом. Главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова рассказала РИА Новости, что жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм, сладкие газировки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.