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Кефир вместо утреннего кофе: омичам назвали опасные продукты в жару

Жирное, сладкое и алкоголь усиливают нагрузку на организм, а вода и овощи помогают сохранить баланс.

Источник: Om1 Омск

Во время сильной жары, которая держится в Омске уже несколько дней, особенно важно следить за рационом. Главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова рассказала РИА Новости, что жирная, жареная и копченая пища увеличивает нагрузку на организм, сладкие газировки усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь способствуют обезвоживанию.

Врач советует отдавать предпочтение чистой воде, минеральной воде или зеленому чаю, а также овощам и фруктам, богатым влагой и калием — огурцам, томатам, листовому салату и шпинату. Полезны легкая белковая пища и кисломолочные продукты — курица, рыба, нежирный кефир или творог.