В Хабаровске на закрытии Всероссийской студвесны выступит Мия Бойка

Напомним, что на открытии Студвесны выступила «Моя Мишель». Группа исполнил не только свои самые популярные песни, но и представил хабаровчанам, гостям и участникам фестиваля новую композицию. Отдельным сюрпризом от организаторов стал выход на сцену Олега ЛСП, который вместе с коллективом исполнил хит «Курточка».