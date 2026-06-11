В Хабаровске на закрытии Всероссийской студвесны выступит Мия Бойка

Хедлайнером финального для Всероссийской студенческой весны в Хабаровске станет Мия Бойка. Торжественная церемония награждения финалистов пройдет на Комсомольской площади и начнется в 18:30, артистка выйдет на сцену в 21:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Близ набережной исполнительница бесплатно споет полюбившиеся россиянам хиты. Среди ее известных песен: «Экспонат», «Базовый минимум», «Мама не в курсе», «Пикачу», «Самурай» («Эмэмдэнс»), «Лепесток» и другие.
Напомним, что на открытии Студвесны выступила «Моя Мишель». Группа исполнил не только свои самые популярные песни, но и представил хабаровчанам, гостям и участникам фестиваля новую композицию. Отдельным сюрпризом от организаторов стал выход на сцену Олега ЛСП, который вместе с коллективом исполнил хит «Курточка».