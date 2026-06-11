В заказнике «Бюзинский» лосиха «проверила» работу инспекторов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Бюзинский» на территории Балахтинско-Новоселовского муниципального округа зафиксирован необычный случай.
Лосиха вышла из леса к месту, где находился инспектор, осмотрела его и подошла проверить информационный стенд. После чего она спокойно покинула территорию.
Сотрудники отмечают, что это уже не первое появление именно этой особи в заказнике — животное наблюдали здесь и в прошлом году.
В Дирекции по особо охраняемым природным территориям края уточняют, что сейчас у лосей продолжается период линьки — шерсть меняется на более короткую и гладкую. Также май и июнь у этих животных приходятся на сезон выведения потомства.
Летом лоси ведут преимущественно сумеречный образ жизни, а в дневное время стараются укрываться в лесной чаще или спасаться от жары в воде. В жаркую погоду животные могут выходить ближе к дорогам, где ищут прохладные участки и спасаются от насекомых.
Иногда лоси пересекают автомобильные трассы в поисках новых кормовых участков или во время сезонных миграций. На таких участках устанавливаются предупреждающие дорожные знаки «Дикие животные».
Специалисты призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах, снижать скорость в зонах действия таких знаков и соблюдать осторожность при движении через лесные участки и территории ООПТ.