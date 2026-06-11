В заказнике «Бюзинский» лосиха «проверила» работу инспекторов

Летом лоси ведут преимущественно сумеречный образ жизни, а в дневное время стараются укрываться в лесной чаще или спасаться от жары в воде. В жаркую погоду животные могут выходить ближе к дорогам, где ищут прохладные участки и спасаются от насекомых.