Названы простые способы пережить жару

В первую очередь нужно сократить время пребывания на открытом воздухе в самые жаркие часы — с 11 до 18 часов. Стоит отдавать предпочтение светлой одежде, которая меньше притягивает солнечные лучи. Также необходимо пить больше жидкости: из-за потоотделения кровь сгущается, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Кроме того, Онищенко посоветовал уменьшить физическую нагрузку.