Названы простые способы пережить жару

Россиянам дали советы, как справиться с жарой. Ими поделился доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. По его словам, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил.
В первую очередь нужно сократить время пребывания на открытом воздухе в самые жаркие часы — с 11 до 18 часов. Стоит отдавать предпочтение светлой одежде, которая меньше притягивает солнечные лучи. Также необходимо пить больше жидкости: из-за потоотделения кровь сгущается, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Кроме того, Онищенко посоветовал уменьшить физическую нагрузку.
«Начиная с 11 и до 18 часов не надо быть на открытом воздухе, не надо быть под прямым солнцем. Следует одеваться в светлую одежду, обязательно соблюдать питьевой режим, потому что человек потеет, влага уходит, кровь сгущается и возникают очень серьезные осложнения здоровья», — призвал академик.
Эти рекомендации особенно актуальны в период аномальной жары, когда риск перегрева и теплового удара многократно возрастает.