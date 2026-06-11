В Ростовской области увеличилось число отравлений едой

Региональный Роспотребнадзор опубликовал годовой отчёт, согласно которому в 2025 году в Ростовской области увеличилось количество случаев пищевых отравлений.
За год зарегистрировано 11 случаев (в 2024‑м — 9), пострадали 27 человек (в 2024‑м — 17). Среди них 8 человек заболели ботулизмом, а один случай в Обливском районе закончился летальным исходом.
Главные причины отравлений: еда из общепита, домашняя вяленая рыба и консервы, в одном случае — рыба промышленного производства.
Ботулизм из‑за употребления домашней вяленой рыбы зафиксировали в Таганроге, Аксае, Ростове‑на‑Дону, Ремонтненском, Неклиновском и Обливском районах. В Аксайском районе в продукте нашли токсин типа «Е».
Из‑за отравления, связанного с продукцией индивидуального предпринимателя из Неклиновского района, его деятельность приостановили на 60 дней.
Кроме того, вырос уровень заболеваемости сальмонеллёзом — 762 случая в 2025 году (18,30 на 100 тысяч населения, почти как в 2024‑м). Больше всего заболевших — в Зверево, Мясниковском, Аксайском районах и Ростове‑на‑Дону. При групповых вспышках чаще всего выявляли норовирус (66,6%), реже — сальмонеллёз и чесотку (по 16,7%).