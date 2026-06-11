В Ростовской области увеличилось число отравлений едой

Кроме того, вырос уровень заболеваемости сальмонеллёзом — 762 случая в 2025 году (18,30 на 100 тысяч населения, почти как в 2024‑м). Больше всего заболевших — в Зверево, Мясниковском, Аксайском районах и Ростове‑на‑Дону. При групповых вспышках чаще всего выявляли норовирус (66,6%), реже — сальмонеллёз и чесотку (по 16,7%).