Капремонт детской школы искусств начался в Ванино

В этом году в поселке Ванино началась реализация крупного проекта по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», которую разработали по поручению президента Владимира Путина. До конца 2027 года в детской школе искусств сделают капитальный ремонт. На эти цели выделено 160 млн рублей, 110,6 млн из которых — средства из федерального бюджета. «Сегодня закончен демонтаж и зачистка, затем начнется сам ремонт. Здесь будут проводить внешние и внутренние отделочные работы. Заменят окна, двери, отопительное оборудование, вентиляцию, сделают звукоизоляцию музыкальных кабинетов. Оборудуют актовый зал, театральное отделение и кабинеты изо. Будет приобретена фототехника для занятий фотографией», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.