В Хабаровске 12 июня изменят схему движения автобусов и троллейбусов

В направлении Комсомольской площади транспорт будет идти с улицы Муравьёва-Амурского с правым поворотом на улицу Комсомольскую, далее по Амурскому бульвару и улице Калинина, затем с левым поворотом обратно на Муравьёва-Амурского. После этого автобусы и троллейбусы продолжат движение по обычным схемам.