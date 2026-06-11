В Хабаровске 12 июня изменят схему движения автобусов и троллейбусов

В Хабаровске вечером 12 июня временно изменится схема движения нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением на Комсомольской площади Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», сообщили в мэрии города.
Изменения будут действовать с 20:00 до 23:00. Они затронут автобусные маршруты № 14, 19 и 82, а также троллейбусы № 1, 4 и 9.
В направлении Комсомольской площади транспорт будет идти с улицы Муравьёва-Амурского с правым поворотом на улицу Комсомольскую, далее по Амурскому бульвару и улице Калинина, затем с левым поворотом обратно на Муравьёва-Амурского. После этого автобусы и троллейбусы продолжат движение по обычным схемам.
В районе проведения фестиваля движение всех видов транспорта будут регулировать сотрудники ДПС ГАИ. Жителям и гостям города стоит заранее учитывать изменения при планировании вечерних поездок по центру Хабаровска.