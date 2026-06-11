Хабаровские депутаты хотят облегчить жизнь бизнесу после налоговой реформы

В Хабаровском крае депутаты обсудили, как чувствует себя малый и средний бизнес после налоговой реформы и какие меры поддержки действительно нужны предпринимателям. Встреча прошла в Законодательной думе региона.
По статистике, число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в крае растёт. Но парламентарии подчеркнули, что сухие цифры не всегда показывают реальную картину: на местах бизнес сталкивается с падением спроса, ростом затрат, кадровым голодом и последствиями внешнеэкономической нестабильности.
Председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов отметил, что при разработке мер поддержки нужно учитывать сразу несколько факторов: снижение покупательской способности жителей, внешние ограничения и меняющийся рынок труда, где бизнес всё чаще ищет способы заменить часть ручной работы цифровыми решениями и искусственным интеллектом.
«Законодательная дума не просто готова — мы обязаны незамедлительно выдвигать и принимать инициативы, которые будут эффективно поддерживать бизнес, особенно в условиях кадрового дефицита», — сказал Николай Шевцов.
Одним из практических шагов может стать обращение в правительство России по поводу специального налогового режима «Автоматизированная упрощённая система налогообложения». Депутаты хотят проработать вопрос о продлении эксперимента в Хабаровском крае после 2027 года либо о включении такого режима в Налоговый кодекс на постоянной основе.
Также парламентарии намерены продолжить личные встречи с предпринимателями в районах края и участвовать в заседаниях советов по предпринимательству. В думе считают, что решения по поддержке бизнеса нужно собирать не только из отчётов, но и из прямого разговора с теми, кто каждый день платит зарплаты, аренду, налоги и пытается сохранить своё дело.