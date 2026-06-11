Хабаровские депутаты хотят облегчить жизнь бизнесу после налоговой реформы

Также парламентарии намерены продолжить личные встречи с предпринимателями в районах края и участвовать в заседаниях советов по предпринимательству. В думе считают, что решения по поддержке бизнеса нужно собирать не только из отчётов, но и из прямого разговора с теми, кто каждый день платит зарплаты, аренду, налоги и пытается сохранить своё дело.