Роспотребнадзор помог 135 дончанам разобраться в вопросах туристских услуг

С 25 мая по 7 июня региональный Роспотребнадзор провёл тематическую «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.
В ходе акции специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии: проконсультировали 135 жителей Ростовской области, оказали практическую помощь в подготовке досудебных претензий и исковых заявлений в суд (4 случая), распространили более 600 печатных памяток с рекомендациями для потребителей.
Большинство обращений касалось вопросов возврата денежных средств за туристические путёвки. Также граждане запрашивали разъяснения своих прав в ситуациях расторжения договора из‑за болезни, задержки авиарейса и других подобных случаях.