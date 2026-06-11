Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор помог 135 дончанам разобраться в вопросах туристских услуг

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 25 мая по 7 июня региональный Роспотребнадзор провёл тематическую «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.

В ходе акции специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии: проконсультировали 135 жителей Ростовской области, оказали практическую помощь в подготовке досудебных претензий и исковых заявлений в суд (4 случая), распространили более 600 печатных памяток с рекомендациями для потребителей.

Большинство обращений касалось вопросов возврата денежных средств за туристические путёвки. Также граждане запрашивали разъяснения своих прав в ситуациях расторжения договора из‑за болезни, задержки авиарейса и других подобных случаях.