Роспотребнадзор помог 135 дончанам разобраться в вопросах туристских услуг

В ходе акции специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии: проконсультировали 135 жителей Ростовской области, оказали практическую помощь в подготовке досудебных претензий и исковых заявлений в суд (4 случая), распространили более 600 печатных памяток с рекомендациями для потребителей.