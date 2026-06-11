Житель Хабаровска обнёс квартиру соседки после пожара

По данным полиции, возгорание произошло этажом ниже квартиры потерпевшей. Во время тушения дым пошёл вверх по стояку. Дверь никто не открыл, и спасатели приняли решение взломать её, чтобы попасть внутрь. Квартира оказалась пустой: хозяйка в это время находилась в Приморском крае. После проверки входную дверь опечатали.