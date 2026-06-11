Житель Хабаровска обнёс квартиру соседки после пожара

В Хабаровске полицейские задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в краже бытовой техники из квартиры соседки. История началась с пожара в доме на улице Суворова, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, возгорание произошло этажом ниже квартиры потерпевшей. Во время тушения дым пошёл вверх по стояку. Дверь никто не открыл, и спасатели приняли решение взломать её, чтобы попасть внутрь. Квартира оказалась пустой: хозяйка в это время находилась в Приморском крае. После проверки входную дверь опечатали.
Позже печать сорвали, а из квартиры пропали телевизор и микроволновая печь. О краже в полицию сообщила соседка. С собственницей жилья связались полицейские, ущерб она оценила в 50 тысяч рублей.
Оперативники установили подозреваемого. Им оказался жилец той самой квартиры, где ранее находился очаг пожара. Мужчина уже дважды был судим за неуплату алиментов.
По версии полиции, похищенную технику он сдал в комиссионный магазин всего за четыре тысячи рублей, а деньги потратил на собственные нужды. Во время обыска в скупке телевизор и микроволновку нашли и изъяли. После необходимых следственных действий имущество вернут хозяйке.
Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.