Касильяс требует €3,7 млн компенсации от «Порту» за перенесенный инфаркт

Отмечается, что Касильяс обратился в португальский суд и требует выплаты в размере €3,7 млн за причинение вреда здоровью и по факту вынужденного завершения спортивной карьеры. По мнению бывшего футболиста, врач «Порту» ошибочно уверял его, что проблема с сердцем решена. Также Касильяс предположил, что сердечный приступ произошел из-за чрезмерных физических нагрузок в ходе тренировок с португальской командой.