Касильяс требует €3,7 млн компенсации от «Порту» за перенесенный инфаркт

МАДРИД, 11 июня. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Икер Касильяс обратился в суд с требованием взыскать с португальского «Порту» компенсацию за частичную утрату трудоспособности. Об этом сообщила газета As.
Отмечается, что Касильяс обратился в португальский суд и требует выплаты в размере €3,7 млн за причинение вреда здоровью и по факту вынужденного завершения спортивной карьеры. По мнению бывшего футболиста, врач «Порту» ошибочно уверял его, что проблема с сердцем решена. Также Касильяс предположил, что сердечный приступ произошел из-за чрезмерных физических нагрузок в ходе тренировок с португальской командой.
Касильясу 45 лет, он перешел в «Порту» в 2015 году из мадридского «Реала», воспитанником которого является. В составе «Реала» голкипер стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным победителем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, четырехкратным победителем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира. Испанец является пятикратным обладателем награды лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (2008−2012).
Вместе с «Порту» Касильяс стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).
Касильяс объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2019/20. Сердечный приступ он перенес в мае 2019 года. Его выписали из больницы через несколько дней, после чего в официальных матчах он не участвовал.