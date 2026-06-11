Легойда заявил о продолжающихся гонениях на УПЦ

По данным мониторинговой группы правозащитного центра «Мемориал» (включен в реестр иноагентов), на май 2026 года на Украине под стражей находились 25 священнослужителей УПЦ. Еще 48 священников и мирян находятся под следствием, им избраны меры пресечения в виде личных обязательств или ночного домашнего ареста. С 2022 года украинские суды вынесли 14 обвинительных приговоров духовенству УПЦ, из которых 9 — с реальным лишением свободы на сроки от двух до пяти лет.