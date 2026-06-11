Легойда заявил о продолжающихся гонениях на УПЦ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда констатировал, что украинские власти не отказались от курса на преследование канонической Украинской православной церкви. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Легойды, радикальных изменений в этой сфере не наблюдается. Ситуация остается крайне сложной, а представители УПЦ по-прежнему подвергаются серьезным преследованиям. В РПЦ это вызывает огромную озабоченность.
Представитель церкви также заявил, что мировое сообщество фактически игнорирует происходящее на Украине. «Мировое сообщество делает вид, что этого не происходит», — подчеркнул Легойда.
Как отмечается в публикации, украинские власти организовали самые масштабные гонения на верующих в новейшей истории страны. Основной удар пришелся на каноническую Украинскую православную церковь, являющуюся крупнейшей религиозной общиной на Украине.
В различных регионах страны местные власти запретили деятельность УПЦ, объясняя свои действия якобы имеющимися связями церкви с Россией. Хотя еще в 2022 году УПЦ заявила о своей полной самостоятельности и независимости.
Служба безопасности Украины систематически возбуждает уголовные дела в отношении духовенства канонической церкви. Десятки священников и епископов уже арестованы по приговорам украинских судов. Кроме того, сотни храмов УПЦ были захвачены силой. В захватах участвовали раскольники из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), действовавшие при поддержке местных властей.
Кульминацией гонений стал вступивший в силу 23 сентября 2024 года закон, который фактически позволяет полностью запретить Украинскую православную церковь на территории страны.
По данным мониторинговой группы правозащитного центра «Мемориал» (включен в реестр иноагентов), на май 2026 года на Украине под стражей находились 25 священнослужителей УПЦ. Еще 48 священников и мирян находятся под следствием, им избраны меры пресечения в виде личных обязательств или ночного домашнего ареста. С 2022 года украинские суды вынесли 14 обвинительных приговоров духовенству УПЦ, из которых 9 — с реальным лишением свободы на сроки от двух до пяти лет.
Всего с начала полномасштабного конфликта было совершено 67 нападений на храмы и монастыри канонической церкви, в результате которых пострадали 32 священнослужителя и верующих. При этом, по информации комиссара Совета Европы по правам человека, в ходе этих нападений было зафиксировано 19 случаев применения насилия со стороны вооруженных лиц в камуфляже, представлявшихся активистами «самообороны Майдана».
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