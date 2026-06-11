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Россиянин потратил соцвыплату для ИП на ставки и путешествие

Россиянин получил условный срок, потратив соцвыплату для ИП на ставки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суд в Красноярском крае приговорил к условному сроку россиянина, потратившего соцвыплату на компьютер для стримов, ставки и путешествие по Белоруссии, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что мужчина обратился за соцконтрактом на открытие ИП. Он представил соцзащите бизнес-план, согласно которому намеревается пройти обучение и открыть свою парикмахерскую. В результате заявка гражданина была одобрена и он получил 380 тысяч рублей, говорится в документах.

Спустя время, как следует из материалов, мужчина так и не представил отчет о выполнении предусмотренных контрактом и программой мероприятий, а также не отвечал на звонки и письма.

Со слов гражданина, которые приводятся в материалах, он действительно хотел открыть парикмахерскую, но цены выросли, поэтому он решил потратить деньги на компьютер и технику, чтобы вести стримы, но и с этим ничего не получилось. В результате на выделенные деньги он вернул долги, часть средств потратил на ставки на спорт, а часть — на путешествие с сожительницей по Белоруссии.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере, он полностью признал вину и заявил о намерении возместить ущерб. Суд в Красноярском крае приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с требованием вернуть управлению соцзащиты населения деньги, заключается в материалах.

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