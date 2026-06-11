Россиянин потратил соцвыплату для ИП на ставки и путешествие

Со слов гражданина, которые приводятся в материалах, он действительно хотел открыть парикмахерскую, но цены выросли, поэтому он решил потратить деньги на компьютер и технику, чтобы вести стримы, но и с этим ничего не получилось. В результате на выделенные деньги он вернул долги, часть средств потратил на ставки на спорт, а часть — на путешествие с сожительницей по Белоруссии.