Красноярцы чаще всего проверяют свое здоровье в межсезонье

По данным аналитического проекта «Индекс. ИНВИТРО», максимальное число обследований заказывают россияне старше 57 лет. На это поколение приходится чуть более 22% от всех визитов в лаборатории. За своим здоровьем следит и молодежь, поэтому вторую строчку в рейтинге заняли люди от 26 до 36 лет с показателем 19,7%. Замыкают тройку лидеров клиенты в возрасте от 37 до 46 лет с долей 18,7%. При этом женщины составляют порядка 65% от общего числа клиентов.