Россияне считают, что ИИ их не заменит, рассказал глава АЦ ВЦИОМ

«В этом плане мы технооптимисты. В отличие от американцев, западных европейцев, которые воспринимают искусственный интеллект очень практично, как угрозу для своих рабочих мест, мы считаем, что нам это вообще не угрожает, потому что мы все уникальные личности, никакой искусственный интеллект нас заменить не может. Так мы считаем, поэтому мы его не боимся», — сказал Федоров.