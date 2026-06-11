Синоптики спрогнозировали погодные «американские горки» на длинных выходных в Москве

В воскресенье днём москвичам стоит быть готовыми к резкому ухудшению. Воздух прогреется лишь до 26−28 градусов, но это не главное. Ожидаются ливни, грозы и даже град, а порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с. Ночью перед этим будет ещё тепло — плюс 17−19 в столице. А вот к понедельнику столбики термометров окончательно рухнут до 19−24 градусов, что уже близко к июньской норме.