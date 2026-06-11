Синоптики спрогнозировали погодные «американские горки» на длинных выходных в Москве

Суббота в Московском регионе станет днём настоящего летнего пекла. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова прогнозирует, что воздух прогреется до 31−33 градусов — это почти как в рекордном 1998 году (тогда было 31,3). Но расслабляться не стоит: уже в воскресенье погода устроит кульбит. С запада подойдёт атмосферный фронт, и жара сменится грозами, ливнями и шквалистым ветром.
«12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве 17−19 градусов, по области 14−19, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь… температура в Москве 31−33 максимальная, а в области 28−33», — пояснила синоптик, добавив, что с 13 числа погода начнёт портиться.
В воскресенье днём москвичам стоит быть готовыми к резкому ухудшению. Воздух прогреется лишь до 26−28 градусов, но это не главное. Ожидаются ливни, грозы и даже град, а порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с. Ночью перед этим будет ещё тепло — плюс 17−19 в столице. А вот к понедельнику столбики термометров окончательно рухнут до 19−24 градусов, что уже близко к июньской норме.
Синоптики напоминают: 11 и 12 июня температура почти дотягивает до рекордов 27-летней давности. Но не стоит обольщаться — после жаркой субботы лучше заранее спланировать отдых под крышей или запастись зонтами и непромокаемой одеждой.