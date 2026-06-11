Пять осетров изъяты у браконьеров в Хабаровском крае

Сотрудники ОМВД России по Николаевскому району задержали троих местных жителей и одного жителя Хабаровска по подозрению в незаконной добыче краснокнижной рыбы. На акватории реки Амур близ села Сахаровка был остановлен катер, в котором находились трое мужчин. Они использовали сплавную сеть для вылова осетров — в катере нашли четыре особи. Все фигуранты ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.