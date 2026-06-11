Кино, путешествия и рестораны — в одном приложении: как меняются цифровые привычки казахстанцев

Жизнь в ритме большого города давно изменила привычки казахстанцев. Сегодня мало кто готов тратить время в очередях за билетами, звонить в рестораны для бронирования столика или лично ехать в кассу вокзала. Большинство бытовых вопросов решается с помощью смартфона — это оперативно, удобно, так как требует всего несколько касаний дисплея.
На фоне растущего спроса на цифровые решения все большую популярность приобретают сервисы внутри экосистемы Halyk. В одном приложении пользователи могут купить билеты, выбрать развлечения, заказать еду или заранее спланировать отдых. Такой подход особенно востребован у занятых казахстанцев, которые ценят время и предпочитают решать повседневные вопросы дистанционно.