Хабаровского космонавта Петра Дуброва признали годным к космическому полёту

Главная медицинская комиссия вынесла заключение о годности космонавтов Роскосмоса к космическому полету. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», эксперты анализировали данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей МКС-75 за весь период предполетной подготовки.
Напомним, хабаровский космонавт Пётр Дубров вошел в состав основного экипажа вместе с Анной Кикиной. Членами дублирующего экипажа МКС-75 являются космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов.
— В состав Главной медицинской комиссии вошли специалисты медицинского управления Центра подготовки космонавтов, Института медико-биологических проблем РАН, представители Федерального медико-биологического агентства, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной, Дмитрия Петелина и Константина Борисова к космическому полёту, — проинформировали в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» с членами экипажа МКС-75 запланирован на середину июля этого года с космодрома Байконур.