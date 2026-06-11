Хабаровского космонавта Петра Дуброва признали годным к космическому полёту

— В состав Главной медицинской комиссии вошли специалисты медицинского управления Центра подготовки космонавтов, Института медико-биологических проблем РАН, представители Федерального медико-биологического агентства, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной, Дмитрия Петелина и Константина Борисова к космическому полёту, — проинформировали в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.