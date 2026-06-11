«Мы просто стали друзьями»: 4 неочевидных признака, что страсть умерла, и как ее реанимировать

«Статистика моих сессий: 70% женщин с запросом “угасла страсть” не помнят, когда в последний раз сами касались партнера первыми. Они ждут, что он зажжет огонь. Но мужчина — это не зажигалка за пазухой. Он тоже зеркалит вашу температуру. Если вы стесняетесь его касаться, то это не скромность. Это сигнал, что тело говорит “нет” этому партнеру. Но разум цепляется за “он хороший”. Страсть не умирает внезапно. Она засыпает под одеялом “А что обо мне подумают?”», — объясняет Ярослав Сергеев. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру.