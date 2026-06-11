Финансист объяснил, что изменится при переводе пенсии в ПДС

«Перевод меняет статус денег. В системе ОПС (обязательного пенсионного страхования — ред.) накопления — это государственная кубышка с именем гражданина. Он их не трогает до пенсии, и они не принадлежат ему в полной мере. В ПДС эти деньги становятся его собственностью. Это уже не абстрактные баллы, а его личный, осязаемый капитал», — сказал Моисеев.