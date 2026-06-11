Финансист объяснил, что изменится при переводе пенсии в ПДС

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) приведет к изменению статуса денег: из «государственной кубышки» они превратятся в собственность гражданина, рассказал РИА Новости профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ имени Г. В. Плеханова Никита Моисеев.
Ранее в июне заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что обсуждение инициативы об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) продолжается.
«Перевод меняет статус денег. В системе ОПС (обязательного пенсионного страхования — ред.) накопления — это государственная кубышка с именем гражданина. Он их не трогает до пенсии, и они не принадлежат ему в полной мере. В ПДС эти деньги становятся его собственностью. Это уже не абстрактные баллы, а его личный, осязаемый капитал», — сказал Моисеев.
Он отметил, что идея перевести в долгосрочные накопления средства «молчунов», которые находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом, сейчас обсуждается в Минфине. Эксперт полагает, что таким образом государство стремится решить сразу две масштабные задачи: повысить финансовую устойчивость пенсионной системы и обеспечить экономику долгосрочным инвестиционным ресурсом.
«Пенсионные накопления граждан обладают уникальным свойством: они стабильны и предсказуемы на горизонте десятилетий. Для государства это возможность финансировать масштабные инфраструктурные проекты — от строительства дорог до развития высоких технологий, — которые не могут опираться на короткие банковские кредиты. Автоматический перевод средств в ПДС позволяет аккумулировать триллионы рублей, которые станут топливом для долгосрочного экономического роста», — сказал он.
Гражданам, по его словам, также будет выгоден такой перевод. В частности, у них появится возможность в отдельных случаях получить деньги раньше.
«Кроме того, перевод пенсионных накоплений в ПДС способен изменить сценарий использования этих средств. Ведь в ОПС это чаще всего именно пожизненные выплаты небольших сумм, а в ПДС накопления можно разбить на более крупные выплаты в течение нескольких лет», — сказал Моисеев.
Отдельным большим преимуществом он назвал возможность наследования средств в ПДС.
«В ОПС, если человек уходил из жизни раньше, чем успевал получить все выплаты, остаток сгорал, система забирала деньги назад. В ПДС эти деньги становятся полноценным имуществом, которое можно передать по наследству», — подчеркнул эксперт.
По его словам, такой механизм способен стать «мощнейшим драйвером для экономики», насытив ее «длинными деньгами».
«Масштабный приток капитала от миллионов участников создаст стабильный источник фондирования для стратегически важных проектов, которые не могут опираться на краткосрочные банковские кредиты», — уверен Моисеев.