Народные приметы на 12 июня: чего нельзя делать в Змеиный праздник?

В Исакиев день на Руси существовал строжайший запрет на посещение леса. Наши предки верили: 12 июня даже самые безобидные змеи становятся опасными, а их яд — смертельным. Говорили, что укушенного в этот день не сможет вылечить ни один знахарь, даже самый искусный. По этой же причине старались не выгонять скотину на пастбища и не ходить по высокой траве.