Народные приметы на 12 июня: чего нельзя делать в Змеиный праздник?

12 июня Церковь чтит память преподобного Исаакия Далматского — исповедника и игумена обители Далматской, жившего в IV веке в Византии. Святой прославился тем, что в годы гонений на христиан мужественно выступил в защиту православной веры. По преданию, он вышел навстречу императору и предрёк ему гибель за преследование христиан, за что был брошен в темницу. Пророчество сбылось, а Исаакия стали почитать как великого пророка.
В народном календаре эта дата получила названия «Исакиев день» и «Змеиный праздник». На Руси верили, что именно 12 июня змеи выползают из своих укрытий, куда прятались с прошлой осени, и устраивают «свадьбы». Считалось, что пресмыкающиеся собираются вместе, сцепляются хвостами и «ходят по лесу поездом», а правит этим необычным шествием семиглавый змей. С этим днём в старину было связано множество строгих запретов, нарушение которых якобы могло обернуться безденежьем, болезнями и прочими несчастьями.
Народные приметы на 12 июня: что нельзя делать.
В Исакиев день на Руси существовал строжайший запрет на посещение леса. Наши предки верили: 12 июня даже самые безобидные змеи становятся опасными, а их яд — смертельным. Говорили, что укушенного в этот день не сможет вылечить ни один знахарь, даже самый искусный. По этой же причине старались не выгонять скотину на пастбища и не ходить по высокой траве.
Категорически запрещалось убивать пресмыкающихся. Считалось, что если причинить вред хотя бы одной змее, её сородичи жестоко отомстят обидчику и всей его семье. В народе верили: гадюки и ужи помнят зло и обязательно найдут способ наказать того, кто посягнул на их род.
Также не разрешалось обижать пауков и убирать их паутину. Тому, кто ослушается, мудрецы прошлых веков обещали нищету и голод.
Не рекомендовалось 12 июня начинать новые дела и крупные проекты. По народным поверьям, всё, за что взяться в этот день, обречено на провал. Особенно это касалось финансовых вопросов — покупки, сделки и контракты сулили одни убытки.
Запрещалось поднимать с земли найденные вещи, особенно деньги. Наши предки верили: вместе с находкой можно забрать себе чужие несчастья, болезни и порчу.
Нельзя было жечь костры и разводить открытый огонь. В старину верили, что пламя может привлечь злых духов, которые в Змеиный праздник бродят по земле. По этой же причине старались не шуметь и не устраивать громких гуляний.
Запрещалось ссориться и выяснять отношения с людьми. Наши предки предупреждали: конфликт, случившийся 12 июня, может затянуться на долгое время. Обидное слово, брошенное в этот день, способно навредить отношениям так, что исправить ничего уже не удастся — друг станет врагом.
Не следовало отказывать в помощи нуждающимся. В старину говорили, что тот, кто пройдёт мимо просящего в Змеиный праздник, сам вскоре окажется в беде.
Не рекомендовалось заводить новые знакомства. Считалось, что человек, встреченный 12 июня, может принести немало бед.
Также мудрецы на Руси не советовали стричь волосы и заниматься рукоделием — это, согласно народным поверьям, могло «запутать» судьбу.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 12 июня: что можно делать.
В давние времена считалось, что Исакиев день подходит для сбора лекарственных трав. Наши предки знали: растения, собранные 12 июня, обладают особой силой. Особенно ценились дары природы, способные помочь при укусах змей — их заготавливали впрок на случай непредвиденной встречи с пресмыкающимся.
В этот день было принято окуривать дом и хозяйственные постройки можжевельником и полынью. Наши предки верили, что ароматный дым отпугивает змей и защищает жилище от злых духов.
Если кому-то посчастливилось найти змеиную шкуру 12 июня, это считалось добрым знаком. Находку клали под порог дома — верили, что так в семье всегда будут водиться деньги и никто не будет хворать.
В Исакиев день разрешалось заниматься лёгкой уборкой дома и трудиться на приусадебном участке. Наводить порядок следовало без лишней суеты и шума, чтобы не тревожить Домового.
Также наши предки говорили, что в этот день можно услышать внутренний голос, который подскажет истинное предназначение и поможет справиться с проблемами.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 12 июня.
Шиповник обильно цветёт — к суровой и холодной зиме.
Сова кричит днём — к скорому похолоданию. Кузнечики громко стрекочут поздним вечером — к тёплой и ясной ночи.
Кувшинки на реке закрылись и ушли под воду? Быть дождю. Водяные лилии, если верить приметам, чувствуют приближение ненастья и прячутся от него.
Папоротник с утра закручивает листья — это залог тёпла в ближайшие дни.
Утром нет росы на траве — к тому, что ночью пойдёт дождь.
Пауки усиленно плетут паутину — к перемене погоды, воробьи прячутся — к ненастью.
Именинники 12 июня.
В этот день именины отмечают Исаакий, Никанор и Яков. Также поздравить нужно Илариона.