5 ошибок домашней пиццы, из-за которых сыр тянется как резина, а тесто невозможно есть

Ещё одна ошибка дома: раскатать основу толсто, как на пирог. Кажется, что так пицца будет сытнее, но на деле толстое тесто плохо пропекается под соусом и начинкой. Снаружи оно может подрумяниться, а внутри останется влажным и тяжёлым. Особенно это заметно, если духовка слабая или противень холодный. Лучше делать основу тоньше и не перегружать края.