Нижегородская область присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти»

Для участия достаточно перейти на указанный сайт и кликнуть по кнопке «Зажечь свечу памяти». Зажжённая виртуальная свеча отобразится на интерактивной «Карте памяти»: там же можно увидеть, сколько земляков уже присоединились к акции и произнесли слова «Я помню».