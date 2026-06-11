Нижегородская область присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти»

Жители Нижегородской области приглашаются к участию в онлайн‑акции «Свеча памяти», призванной почтить подвиг героев Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдёт с 10 по 22 июня на интернет‑платформе деньпамяти.рф. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Для участия достаточно перейти на указанный сайт и кликнуть по кнопке «Зажечь свечу памяти». Зажжённая виртуальная свеча отобразится на интерактивной «Карте памяти»: там же можно увидеть, сколько земляков уже присоединились к акции и произнесли слова «Я помню».
В этом году организаторы сделали особый акцент на разделе «22 июня в историях». Он представляет собой подборку искренних, пронзительных свидетельств тех, кому довелось пережить войну, — фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, узников концлагерей. Видеовоспоминания позволяют прочувствовать историю через личный опыт её непосредственных участников.
Помимо онлайн‑формата, 22 июня состоится и традиционная офлайн‑акция. В 4 утра в Нижегородском кремле представители движения «Волонтёры Победы», активисты, участники молодёжных объединений и региональные политики соберутся, чтобы возложить цветы и зажечь сотни свечей в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы войны.
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