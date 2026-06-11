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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Красноярске

Прорабы, стоматологи и автослесари могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в июне.

Названы лучшие вакансии июня в Красноярске с зарплатой до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в рекрутинговом агентстве.

В июне самые высокие зарплаты в Красноярске предлагают прорабу — от 150 до 200 тысяч рублей. Требуется опыт от трёх лет и высшее строительное образование. Врачу-стоматологу готовы платить от 150 тысяч, шлифовщику 100−150 тысяч, а автослесарю 100−200 тысяч. Менеджеру по продажам грузовых запчастей обещают от 100 тысяч рублей при условии знания устройства грузового транспорта и опыта работы в 1С.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае ищут 17 тысяч специалистов на разные должности.