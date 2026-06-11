Медведь загрыз мужчину в Хабаровском крае

В районе имени Лазо Хабаровского края обнаружили тело мужчины, которого, по предварительным данным, загрыз медведь. Об этом hab.aif.ru сообщили в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Инцидент произошёл в районе посёлка Мухен. По предварительной информации, мужчина пошёл к реке и наткнулся на медведицу с медвежатами. Встреча закончилась его гибелью — хищница нанесла ему ранения, несовместимые с жизнью.
Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения тела. На место выехали специалисты, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Данные о личности погибшего пока уточняются.