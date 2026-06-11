Первый шаг: в Хабаровске впервые прошла Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту

В Хабаровске впервые состоялась Краевая Спартакиада Специальной Олимпиады России по конному спорту. Соревнования стали этапом отбора спортсменов в сборную региона для участия во всероссийских стартах и важным шагом в развитии адаптивного конного спорта на Дальнем Востоке. Соревнования проходили с 8 по 11 июня на базе конно-спортивного клуба «Мустанг». В программу вошли дисциплины «Эстафета. Огибание шестов», «Рабочая тропа», «Английская езда», а также выступления по программам выездки. В стартах приняли участие 20 атлетов в возрасте до 18 лет.