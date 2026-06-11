В Хабаровске впервые состоялась Краевая Спартакиада Специальной Олимпиады России по конному спорту. Соревнования стали этапом отбора спортсменов в сборную региона для участия во всероссийских стартах и важным шагом в развитии адаптивного конного спорта на Дальнем Востоке. Соревнования проходили с 8 по 11 июня на базе конно-спортивного клуба «Мустанг». В программу вошли дисциплины «Эстафета. Огибание шестов», «Рабочая тропа», «Английская езда», а также выступления по программам выездки. В стартах приняли участие 20 атлетов в возрасте до 18 лет.
Сначала команда.
По итогам соревнований победителями и призерами в различных дисциплинах стали представители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалинской области. Среди наиболее успешных участников — Владимир Подольный, одержавший победы в программах «Огибание шестов», «Рабочая тропа» и выездке среди спортсменов уровня BI. В дисциплине «Выездка» среди участников уровня CI лучший результат показал хабаровчанин Ярослав Воротилин. Золото в программе «Английская езда» завоевали Екатерина Емельянова из Комсомольска-на-Амуре и София Мащенко, представляющая Сахалинскую область.
Первый шаг: в Хабаровске впервые прошла Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Первый шаг: в Хабаровске впервые прошла Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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Среди почетных гостей соревнований были представители федерального спортивного сообщества. Для участия в мероприятии в Хабаровск прибыла спортивный советник Специальной Олимпиады России по конному спорту Елена Морозова. По ее словам, именно региональные соревнования являются основой для формирования сборных команд субъектов страны.
«Как и в любом виде спорта, сначала должна сформироваться сборная команда региона. Сейчас здесь проходит Краевая Спартакиада для формирования сборной команды, которая затем примет участие во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по конному спорту в Ессентуках», — пояснила Елена Морозова.
Всероссийская Спартакиада состоится в сентябре. По ее итогам начнется формирование команды для дальнейшего отбора на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады, которые пройдут в Чили в 2027 году.
Особенностью нынешних соревнований стало расширение географии участников. Впервые на старты в рамках Специальной Олимпиады приехали спортсмены из Комсомольска-на-Амуре. Часть атлетов выступала на собственных лошадях, а для иногородних участников было заранее организовано знакомство с животными, на которых им предстояло выйти на старт.
Площадка для соревнований.
По словам директора Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Амины Катаевой, проведение Спартакиады стало частью работы по развитию спортивной инфраструктуры и продвижению региона как площадки для крупных соревнований.
«Для нас это первый старт, первая точка, чтобы выйти на уровень всероссийских соревнований и провести их на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае», — отметила она.
Как рассказала руководитель учреждения, за последние годы в клубе была модернизирована инфраструктура и улучшены условия содержания лошадей. Сейчас на территории ведутся работы по созданию большого крытого манежа, который позволит организовать полноценный тренировочный процесс круглый год и проводить соревнования независимо от погодных условий.
Первый шаг: в Хабаровске впервые прошла Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Первый шаг: в Хабаровске впервые прошла Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Первый шаг: в Хабаровске впервые прошла Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
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В 2026 году конно-спортивный клуб «Мустанг» отмечает 40-летие. Если первоначально он работал исключительно как спортивная площадка, то с 2015 года здесь начали развивать занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. После передачи клуба в структуру спортивно-адаптивной школы в 2019 году это направление получило дальнейшее развитие.
Сегодня в клубе занимаются дети с интеллектуальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, поражениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья. Одним из основных направлений работы остается адаптивная верховая езда с элементами иппотерапии.
«Лошадь чувствует всадника, всадник чувствует лошадь. Вот эта связь становится как единое целое. Мы видим, что ребята становятся спокойнее, уравновешеннее, начинают разговаривать более четко. Видно, как меняется ребенок», — рассказала Амина Катаева.
Реабилитация для участников СВО.
В этом году клуб также расширил работу по реабилитации ветеранов специальной военной операции. Между спортивно-адаптивной школой и филиалом «Санаторий “Хабаровский”» ФГКУ «СКК “Дальневосточный”» МО РФ Восточного военного округа подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому участники СВО могут посещать занятия по адаптивной верховой езде в рамках программ комплексной реабилитации и социальной адаптации.
Официальный девиз Специальной Олимпиады — «Позволь мне победить, но если я не смогу, пусть я буду смелым в этой попытке». Для участников хабаровской Спартакиады эти слова стали отражением главной идеи движения, в котором важна возможность раскрыть свои способности, приобрести новый опыт и сделать очередной шаг вперед.
Автор: Дария ШПОРТЮК.