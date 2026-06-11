В России растет доля выпускников с дипломом из колледжа

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Доля выпускников с дипломом колледжа в России продолжает расти, следует из результатов анализа рынка труда hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«На рынке складывается новый тренд, когда кандидаты со средним профессиональным образованием (СПО) начинают активней претендовать на профессии, до этого традиционно требовавшие высшего образования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что этот процесс охватывает широкий спектр профессий. Так, в топ-5 профессий с наибольшим приростом сотрудников со средним профессиональным образованием вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала.
Кроме того, работодатели все чаще смягчают требования к уровню образования для различных должностей. Наиболее заметно выросла доля вакансий, в которых допускается среднее профессиональное образование, среди предложений для директоров магазинов.