Под Волгоградом из-за погоды двухзначным темпом дорожают огурцы и помидоры

Кроме того, не обошёл рост цен стороной и другие продовольственные товары. В частности, до 93,20 ₽/кг (+1,9%) выросли цены на макароны, до 1073,62 ₽/кг (+1,8%) на чёрный байховый чай, до 67,11 ₽/кг (+1,6%) на сахарный песок и до 205,61 ₽/кг (+1,6%) на окорочка.