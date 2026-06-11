Под Волгоградом из-за погоды двухзначным темпом дорожают огурцы и помидоры

В Волгоградской области на фоне дождливой и холодной весны вторую неделю подряд резко дорожают сезонные овощи. Согласно оперативным данным Росстата, с 2 по 8 июня стоимость 1 килограмма огурцов взлетела на 12,3% (+14,05 ₽) до 128,20 ₽, а помидоров на 9,3% (+16,8 ₽) — до 196,95 ₽/кг.
Также в числе лидеров роста — корнеплоды: репчатый лук теперь стоит 51,13 ₽/кг (+7,5%), свекла 42,76 ₽/кг (+5,6%) и картофель 57,16 ₽/кг (+4,7%).
Кроме того, не обошёл рост цен стороной и другие продовольственные товары. В частности, до 93,20 ₽/кг (+1,9%) выросли цены на макароны, до 1073,62 ₽/кг (+1,8%) на чёрный байховый чай, до 67,11 ₽/кг (+1,6%) на сахарный песок и до 205,61 ₽/кг (+1,6%) на окорочка.
В числе продуктов и товаров, немного снизившихся в цене: соль 5,87 ₽/кг (-1,9%), твёрдые и полутвёрдые сыры — 824,93 ₽/кг (- 0,8%). Также подешевели куриное мясо и свинина на 0,6% и стоят теперь, соответственно, 87,01 ₽ и 383,35 ₽
Фото из архива ИА «Высота 102».