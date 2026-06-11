Строительство школы № 76 на 60 лет Октября продолжается

Параллельно ведется работа по устранению аварийной ситуации во втором здании школы № 76 по адресу: улица 60 лет Октября, 96. Для этого уже подготовлена проектно-сметная документация, которая проходит государственную экспертизу. Получить заключение специалисты рассчитывают в июне текущего года, сообщают в мэрии.