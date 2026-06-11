Строительство школы № 76 на 60 лет Октября продолжается

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территории школы № 76 по улице 60 лет Октября, 81 продолжаются подготовительные работы для строительства нового модульного здания. В настоящее время специалисты формируют основание будущего корпуса: площадку отсыпают песчано-щебеночной смесью и тщательно уплотняют для обеспечения прочности и устойчивости конструкции.
Необходимость проведения дополнительных подготовительных работ возникла из-за некачественного исполнения обязательств предыдущим подрядчиком. После завершения трамбовки на подготовленное основание уложат бетонную подушку, затем смонтируют металлический каркас и приступят к сборке здания.
Работы на объекте выполняет компания ООО «АТИС». Стоимость контракта превышает 225 миллионов рублей.
Согласно утвержденному графику, завершить строительство модульного корпуса планируется в декабре 2026 года. Ожидается, что уже в 2027 году здесь будут проводить уроки.
Параллельно ведется работа по устранению аварийной ситуации во втором здании школы № 76 по адресу: улица 60 лет Октября, 96. Для этого уже подготовлена проектно-сметная документация, которая проходит государственную экспертизу. Получить заключение специалисты рассчитывают в июне текущего года, сообщают в мэрии.