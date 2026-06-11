Правоохранители состязались в летнем служебном биатлоне и легкой атлетике в Хабаровске

На стадионе «Динамо» два дня подряд проходили соревнования, в которых состязались УМВД России по Хабаровскому краю и Хабаровску, ГАИ краевого и городского подразделений, а также сборная из Амурска. Соревнования, прошедшие на легкоатлетическом манеже включали в себя бег на длинные дистанции от одного до трех километров и спринтерские забеги на 100 и 400 метров. Во второй день прошла командная эстафета. Первое место заняла сборная УМВД России по Хабаровску, второе — сборная УМВД России по Хабаровскому краю, третье — команда отдельного батальона ГАИ УМВД России по Хабаровску.