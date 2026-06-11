Глава Севастополя Развожаев призвал не стоять в очередях за бензином

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду, 10 июня, призвал горожан не стоять в очередях за бензином.
— Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС «ТЭС» завтра бессмысленно, — написал он.
Он добавил, что 11 июня топливо на АЗС будут получать коммунальные службы, общественный транспорт, силовые структуры и скорая помощь. По его словам, в четверг планируется новая генерация топливных кьюар-кодов.
Относительно АЗС «АТАН», где возможна свободная продажа топлива, Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что уточнит информацию по мере ее поступления.
10 июня сразу на 15 автозаправочных станциях в Краснодарском крае полностью приостановили продажу топлива. Кроме того, на семи заправках, расположенных неподалеку от Крыма в Тюмрюкском районе региона, есть очереди от 20 до 100 автомобилей.
Тем временем российское правительство уже начало разработку комплекса мер, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в Крыму. С 4 июня свободную продажу бензина на полуострове начали приостанавливать.