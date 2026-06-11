День, когда июнь притворится октябрём: прогноз погоды в Калининграде и области на четверг

Утром ожидается +12…+14, небо затянет облаками. Примерно с 6:00 до 8:00 в Калининграде и по всей области начнутся умеренные и сильные дожди. Днём в большинстве муниципалитетов температура будет колебаться от +11 до +13. Теплее окажется на востоке — в Краснознаменском, Озёрском, Гусевском и Нестеровском районах, — там воздух может прогреться до +15…+18, возможны грозы.