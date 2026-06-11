На Сахалине провели операцию по спасению морского льва

Специальный фотокорреспондент ТАСС на Дальнем Востоке Юрий Смитюк так же принял участие в спасательной операции на Сахалине. В его зоне ответственности были координация и фиксация происходящего с дрона. «Правительство нам разрешило полет на коптере. Мне нужно было выполнять строго определенные манипуляции и фиксировать каждое действие нашей команды для того, чтобы и Росприроднадзор смог в своих протоколах все оценить, и мы свой протокол вели. Чтобы у нас каждая манипуляция была подтверждена видеоматериалами», — рассказал Смитюк.