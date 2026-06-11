На Сахалине провели операцию по спасению морского льва

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Операцию по спасению краснокнижного сивуча от пластикового кольца провели на окруженном морем брекватере на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«10 июня в Невельском районе была успешно проведена операция по спасению краснокнижного сивуча. Морского льва освободили от пластикового кольца на шее. Впервые в России помощь редкому морскому млекопитающему оказали в таких сложных условиях — на брекватере, окруженном морем», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пострадавших животных заметили в акватории Невельского моря еще весной.
«Еще до начала подготовки спасательной операции Клуб “Бумеранг” направил письмо в Росприроднадзор с предложением помощи в освобождении сивучей на брекватере. Росприроднадзор выдал разрешение на освобождение двух сивучей. После детального анализа ситуации была выбрана крупная самка сивуча. Под строгим контролем ветеринарных врачей животное было безопасно обездвижено», — сообщили в пресс-службе клуба «Бумеранг», добавив, что спасатели и ветеринары сняли пластиковое кольцо и отпустили самку сивуча в естественную среду.
Специальный фотокорреспондент ТАСС на Дальнем Востоке Юрий Смитюк так же принял участие в спасательной операции на Сахалине. В его зоне ответственности были координация и фиксация происходящего с дрона. «Правительство нам разрешило полет на коптере. Мне нужно было выполнять строго определенные манипуляции и фиксировать каждое действие нашей команды для того, чтобы и Росприроднадзор смог в своих протоколах все оценить, и мы свой протокол вели. Чтобы у нас каждая манипуляция была подтверждена видеоматериалами», — рассказал Смитюк.
В пресс-службе правительства Сахалинской области добавили, что операция по спасению второго сивуча будет проводиться на следующей неделе.