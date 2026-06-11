Мобильная поликлиника посетит три округа Красноярского края в июне

В июне передвижной медицинский комплекс «Мобильная поликлиника» совершит выезды в Ужурский, Балахтинско-Новосёловский и Манско-Уярский округа Красноярского края. Благодаря этому жители отдаленных сёл смогут пройти необходимые медицинские обследования без поездки в Красноярск. Пациентам будут доступны консультации кардиолога, невролога, эндокринолога, аллерголога, УЗИ-диагностика, флюорография и маммография. На прием к узким специалистам потребуется направление от местной поликлиники, а флюорографию и маммографию выполнят без него. Выезды организованы в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ужурский округ 15 июня. Село Крутояр: кардиомобиль (УЗИ, функциональная диагностика). Село Малый Имыш: маммограф. Село Огур: флюорограф. 16 июня. Село Солгон: кардиомобиль. Поселок Златоруновск: маммограф. Село Ровное: флюорограф. 17 июня. Ужур: кардиомобиль. Село Михайловка: маммограф. Село Еловка: флюорограф. Балахтинско-Новосёловский округ 18 и 19 июня. Поселок Балахта: кардиомобиль. 18 июня. Поселок Чистое Поле: маммограф и флюорограф. 19 июня. Село Тюльково: маммограф и флюорограф. Манско-Уярский округ 22 июня. Поселок Камарчага: кардиомобиль, маммограф, флюорограф. 23 июня. Поселок Большой Унгут: кардиомобиль, маммограф, флюорограф. 24 июня. Село Нарва: кардиомобиль, маммограф, флюорограф. 25 июня. Поселок Мана: кардиомобиль, маммограф. Поселок Колбинский или деревня Выезжий Лог: флюорограф. 26 июня. Поселок Мина: кардиомобиль, маммограф. Поселок Орешное: флюорограф.