Ряд изменений в работе маркетплейсов вступит в силу в России с октября

1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который установит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.
— Основное, что будет влиять на потребителя, — это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100 процентов легален и безопасен, — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, платформы больше не смогут продавать товары, изъятые из оборота. В этот список входят: БАДы, лекарства и медицинские изделия без регистрации. Если продукции нет в официальных реестрах, ее не допустят на витрину.
Изменения также предусматривают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Платформа будет обязана ответить на претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции снимать за 48 часов.
20 марта представители Федеральной антимонопольной службы сообщили, что маркетплейсам Wildberries и Ozon нужно скорректировать работу с продавцами, поскольку размер комиссии на платформах создает невыгодные условия для предпринимательской деятельности.