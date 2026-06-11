В Гонконге впервые покажут выставку икон из Третьяковской галереи

«На афишах концертных залов можно часто увидеть имена гастролирующих артистов и музыкантов из России. Наши киноленты побеждают в организуемых в Гонконге и Макао глобальных конкурсах», — указал генконсул. «Отмечаю значительное увеличение как числа российских туристов, так и наших участников в проводимых здесь разноплановых международных выставках, которые позволяют наладить взаимовыгодные деловые связи. Также на местном рынке появляются все новые отечественные бренды продуктов питания, открываются новые точки их продажи», — отметил собеседник агентства.