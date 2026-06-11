В Гонконге впервые покажут выставку икон из Третьяковской галереи

ГОНКОНГ, 11 июня. /ТАСС/. Экспозиция икон из собрания Третьяковской галереи впервые будут показаны осенью в Гонконге. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
«Осенью этого года вниманию гонконгцев впервые будет представлена выставка икон из коллекции Третьяковской галереи», — сказал глава дипломатического представительства на приеме по случаю Дня России, организованном генеральным консульством. Он добавил, что русская культура неизменно пользуется популярностью в мегаполисе.
«На афишах концертных залов можно часто увидеть имена гастролирующих артистов и музыкантов из России. Наши киноленты побеждают в организуемых в Гонконге и Макао глобальных конкурсах», — указал генконсул. «Отмечаю значительное увеличение как числа российских туристов, так и наших участников в проводимых здесь разноплановых международных выставках, которые позволяют наладить взаимовыгодные деловые связи. Также на местном рынке появляются все новые отечественные бренды продуктов питания, открываются новые точки их продажи», — отметил собеседник агентства.
Каргаполов добавил, что высокий уровень гостей и насыщенная программа организованного генконсульством государственного приема стали отражением разноплановых связей между Россией и Специальным административным районом КНР. Почетным гостем приема стал глава администрации Специального административного района КНР Гонконг (Сянган) Джон Ли (Ли Цзячао). Он впервые посетил мероприятие, организованное генеральным консульством РФ по случаю Дня России.